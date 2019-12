Schattige actie van Britse kindjes na gestolen kerstboom

De boom stond net buiten de winkel, maar was verdwenen, schrijft de Sutton Guardian. Farook Riyardeen was enigszins gepikeerd omdat hij de gemeenschap in Middleton, waar hij sinds een jaar werkt, juist had leren kennen als een authentieke, warme club mensen.

Hij uitte zijn teleurstelling op Facebook. Een dag later zat een brief in de bus. „Lieve winkeleigenaar”, begonnen de afzenders Isabella Lorusso (11) en haar broer Alessandro (6). „Jammer dat u bestolen bent van een kerstboom. Wij delen ons zakgeld om u op te vrolijken.”

In de brief, die afsloot met ’wij hopen dat u uw kerstboom terugvindt’ en ’Zalige Kerst’, zat een briefje van 10 pond. Riyardeen kon zijn ogen niet geloven. „Ongelofelijk lief van die kinderen. Ik heb ze nooit gezien of ontmoet. Dit is waarom ik hou van de mensen hier.”

Op sociale media krijgen de kids veel complimenten. De Sutton Guardian sprak ook nog met de moeder van de kinderen. „Allessandro kwam thuis van school en zei dat veel mensen hem bedankten voor die brief.” Pas toen ze op Facebook keek, zag ze wat haar kinderen hadden gedaan. „Ze doen dit soort dingen allebei wel vaker.”