’Eindelijk mogen we weer lekker stoten!’

Afstand houden kan niet, en dat hoeft ook niet. Marichelle de Jong is dolblij dat haar sportschool weer open kan. Ⓒ Roel Dijkstra

Voor de één is het voorlopig nog even zweten op anderhalve meter, terwijl de ander weer les kan geven als voorheen: de sportscholen van Christina Koelewijn en Marichelle de Jong mogen per 1 juli hun activiteiten weer naar binnen verplaatsen, maar onderlinge afstandsregels verschillen.