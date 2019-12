8000 koala’s dood door bosbranden in Zuid-Oost Australië

„Dat komt omdat 30 procent van het leefgebied van de koala’s is vernietigd”, zei Ley vrijdag. „Maar we weten meer zodra de branden zijn geblust.” De minister noemde de koala „een van onze meest iconische soorten.”

In de deelstaten New South Wales, Victoria en South Australia woeden al wekenlang hevige bosbranden. Rond Sydney is de noodtoestand afgekondigd. In de regio worden ook temperatuurrecords gebroken en is de hoogste alarmfase van kracht. In New South Wales bestrijden zo’n 2500 brandweermannen het vuur.

Tientallen bewoners raakten al gewond en huizen zijn verwoest. Ook zijn er meerdere doden gevallen.