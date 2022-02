Na stralend weekend ook in nieuwe week volop zon

Na de stormen en sombere dagen aan het einde van deze winter, ligt er nu dus meer zon in het verschiet. „Er is maandag nauwelijks bewolking en de zon kan net als in het weekend ongehinderd schijnen. In de avond neemt vanuit het westen wel de hoge bewolking toe”, aldus Raymond Klaassen van weerbureau Weerplaza. Daardoor is het dinsdag een stuk minder fraai dan afgelopen weekend en de maandag. Klaassen verwacht dinsdag ’veel bewolking en hier en daar wat lichte regen’.

Maar naar verwachting wordt het vanaf woensdag al weer beter. „Dan zien we een nieuw hogedrukgebied opbouwen boven de Noordzee, wat vanaf woensdag voor een paar dagen met droog weer en zonnige perioden zorgt. Richting het weekend verplaatst het hogedrukgebied zich als geheel naar het oosten en kunnen vanuit het westen weer storingen dichterbij komen.” Later op vrijdag levert dit mogelijk alweer de eerste buien op in ons land.