Minder cocaïne onderschept in Rotterdam: ’Drugscriminelen zijn voorzichtiger geworden’

Het valt Hugo Hillenaar, de Rotterdamse hoofdofficier van justitie op dat er veel kleinere partijen vorig jaar naar de Maasstad zijn gestuurd. In het recordjaar 2021 werden vooral grote partijen via de Zuid-Amerikaanse landen naar de haven verscheept.

Ⓒ De Telegraaf.

„Het lijkt erop dat de drugscriminelen aan risicospreiding doen. Er zijn meer kleinere partijen onder de honderd kilo. Het lijkt dat ze voorzichtiger zijn geworden met de omvang van de partijen”, legt Hillenaar uit. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou dat kunnen omdat er in 2021 grote vangsten werden gedaan. In 2022 werd er zeventien keer boven de duizend kilo onderschept. In 2021 was dat 22 keer, waarvan vier keer boven de 4000 kilo. De grootste vangst vorig jaar was 2814 kilo.

De barrières die in de haven zijn opgeworpen lijken volgens Hillenaar ook haar vruchten af te werpen. Zo is het pincodesysteem veranderd waardoor bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeur een tijdelijke unieke code krijgt en is het computersysteem van de containerbedrijven niet meer voor iedereen toegankelijk. Daarnaast blijken het grote aantal camera’s en de inzet van drones te helpen. Om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat, heeft Rotterdam met andere havens, als Antwerpen, de samenwerking geïntensiveerd.

Ⓒ ANP / BELGA

In totaal pakte het HARC-team in heel Nederland, onder meer in de haven van Vlissingen 52.480 kilo. In totaal werden er in 2022 467 containers gecontroleerd. Dat zijn er meer dan in het jaar daarvoor toen er 360 zeecontainers onder de loep werden genomen.

Ook het aantal gepakte uithalers daalde. Er werden in totaal 251 personen opgepakt die van plan waren de drugs uit de zeecontainers te halen. In 2021 werden vierhonderd aanhoudingen verricht. Dat was al een toename van 42 procent in vergelijking met 2020 toen er 281 uithalers in de kraag werden gevat. Opvallend is ook dat de meesten zogeheten first offenders zijn, ze zijn niet eerder met politie en justitie in aanraking gekomen.

„Ik vermoed dat de nieuwe wetgeving heeft bijgedragen”, stelt Hillenaar. Sinds vorig jaar kunnen mensen die zich onbevoegd rond zeecontainers ophouden een celstraf krijgen van maximaal een jaar. Wie daarbij ook bijvoorbeeld de bewaking misleidt of een valse toegangspas gebruikt, loopt het risico tot twee jaar de gevangenis in te gaan.

Het HARC-team heeft meer mankracht gekregen in het afgelopen jaar. In 2021 bestond het team uit 18 mensen, nu zijn dat er 37. Dat leverde ook meteen meer zaken op. Er werden 189 zaken gedraaid. In totaal werden er 95 verdachten in die onderzoeken aangehouden.

De hoofdofficier meent dat een substantieel deel van hetgeen binnenkomt wordt gepakt. „Uit onderzoek Drugs de Baas van Denkwerk blijkt dat in Rotterdam 50 tot 60 procent van de ingevoerde drugs in beslag wordt genomen.” Dat de vangsten weinig doen aan de verkoopprijs op straat, ligt volgens hem aan de concurrentie van de drugsnetwerken onderling.

75 procent onderscheppen

„Het idee dat het dweilen met de kraan open is, is er niet meer bij. Als we doorgaan dan kunnen we tot 75 procent van de drugs onderscheppen en dan is het niet meer rendabel voor hun om onze kustlijn te gebruiken. Hun verdienmodel is dan niet meer voldoende”, aldus Hillenaar.

Het kost volgens de hoofdofficier criminelen 8.000 euro per kilo om die naar Nederland te laten vervoeren. Hij doet een rekensommetje: „Als er 50.000 kilo naar Nederland wordt gehaald is de inkoopprijs veertig miljoen. De straatwaarde daarvan ligt op 3,5 miljard euro.”