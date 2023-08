Tien mensen aangehouden op start- en landingsbaan Volkel

Beveiligers hebben de aangehouden mensen overgedragen aan de marechaussee. Het vliegverkeer heeft geen hinder ondervonden van de actie, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. De groep is aangehouden omdat zij zich op verboden terrein begaven.

De woordvoerder kon eerder niet zeggen wie de mensen waren en of ze deel uitmaakten van de groep actievoerders die maandag de poort van de vliegbasis blokkeerde. Van 4 tot 10 augustus wordt actie gevoerd bij de vliegbasis tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Ook hoe de groep op het terrein is gekomen, kon de woordvoerder niet zeggen. De marechaussee verwacht in de loop van de ochtend met meer details te komen.

Volgens de organisator van het vredeskamp bij de vliegbasis gaat het om zes Amerikanen, drie Nederlanders en een Duitser, die zijn aangehouden. Op de startbaan zouden de activisten hebben gebeden voor vrede. Ook werden de eerste twee artikelen van het non-proliferatieverdrag op de startbaan geplakt.

Demissionair staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat veroordeelde de actie. „Laat onze F16 en F35 vliegers en al die andere fijne collega’s gewoon hun werk doen voor onze veiligheid!”, aldus Van der Maat op X, voorheen Twitter. Het is een publiek geheim dat er op de vliegbasis van Volkel Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.