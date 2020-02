Appen op fiets in half jaar ruim 21 duizend keer beboet

Mensen die worden betrapt op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, kunnen een boete van 95 euro, exclusief administratiekosten, op de deurmat verwachten. Toen de wet werd aangepast om appende fietsers te kunnen beboeten, klonk er veel kritiek. Volgens deskundigen was dat verbod maar moeilijk te handhaven, omdat agenten al genoeg aan hun hoofd zouden hebben. Uit de cijfers over het eerste half jaar dat de wet van kracht is, blijkt dat het hinderlijke telefoongebruik wel degelijk wordt bestraft.

Minder hardrijders

Over het algemeen werden er vorig jaar juist minder verkeersovertredingen geconstateerd. Circa 8,4 miljoen, waar dat er een jaar eerder nog bijna 9,2 miljoen waren. Er zijn vooral minder verkeersboetes toe te schrijven aan op kenteken geconstateerde overtredingen, zoals te hard rijden. Wel zijn er meer bonnen uitgedeeld na staandehoudingen. Vorig jaar waren dat er jaar 530 duizend, in 2018 nog ruim 403 duizend.

Vanuit het ministerie wordt die laatste stijging onder meer verklaard door te wijzen naar appende fietsers. Door die toevoeging aan de wet zijn er namelijk veel meer verkeersdeelnemers op de bon geslingerd voor de categorie ’handheld’ bellen.

De meeste verkeersboetes worden nog altijd uitgedeeld voor te hard rijden. Ruim 6,8 miljoen in 2019, tegen dik 7,7 miljoen een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken.

Vanuit het departement worden verschillende redenen genoemd waardoor er minder snelheidsovertredingen worden gezien. „Het is drukker op de wegen, waardoor hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan.”