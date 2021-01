LIVE | Duits vaccincomité: vaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca moet alleen worden toegediend aan mensen onder de 65. Met dat advies komt het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch Instituut, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen.

Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar wordt nog beoordeeld door de toezichthouder van de EU. Dat Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) brengt daar waarschijnlijk vrijdag een advies over uit. Daarna moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, nog definitieve goedkeuring verlenen.

De EU ligt nog voor die goedkeuring al in de clinch met AstraZeneca. De in Groot-Brittannië gevestigde farmaceut kan tot ergernis van Brussel de komende maanden veel minder vaccins leveren dan verwacht. Belgische inspecteurs hebben inmiddels de coronavaccinfabriek in België onderzocht die in het middelpunt staat van de vaccinruzie.

Grenzen dicht voor landen met veel coronamutaties

Duitsland gaat de grenzen dichtgooien voor personen uit landen waar veel coronamutaties zijn, zoals Groot-Brittannië, Portugal, Brazilië en Zuid-Afrika. De regering in Berlijn wil niet op Europese maatregelen wachten, meldden Duitse media donderdag.

Het is de bedoeling dat het inreisverbod uit gebieden met een hoog risico nog deze week wordt geregeld.

Aantal besmettingen maanden niet zo laag

Duitsland boekt vooruitgang in de strijd tegen het coronavirus. Voor het eerst sinds eind oktober zijn in een week tijd minder dan 100 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgesteld.

Dat weekcijfer piekte in Duitsland op 22 december, toen het op 197,6 stond. Het staat nu op 98, meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nederland telde in de afgelopen week 199,9 positieve tests op elke 100.000 mensen. De laatste keer dat dit weekcijfer onder de 200 was uitgekomen, was begin december. Nederland bereikte het hoogtepunt ook op 22 december. In een week tijd werd het coronavirus toen vastgesteld bij 472 op elke 100.000 Nederlanders.

