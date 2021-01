LIVE | Duitsland dicht voor landen met veel coronamutaties

Premium Columns

’Voor mij als psycholoog is de vaccinatie-afkeer onbegrijpelijk’

Het is een triomf voor de wetenschap; dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld tegen Covid-19. Misschien een beetje naïef, maar ik had verwacht dat iedereen in de rij zou staan om geprikt te worden. Nee, behoorlijk wat mensen weigeren of twijfelen. Voor mij als psycholoog is de vaccinatie-afkeer...