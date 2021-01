LIVE | Nederland heeft bijna 12 miljoen doses besteld bij AstraZeneca

De farmaceut AstraZeneca lag vorig jaar ruim op kop in de race om als eerste een coronavaccin op de markt te brengen. Voor het kabinet was dat aanleiding om alvast een grote bestelling te doen. Nederland zou in de loop van dit jaar 11,7 miljoen doses van het middel AZD1222 krijgen, waarvan 4,5 miljoen al voor eind maart. Van dat optimisme is nu weinig over: AstraZeneca is afgetroefd door twee rivalen, kan waarschijnlijk minder leveren dan verwacht en tot overmaat van ramp is niet duidelijk of het middel wel genoeg werkt bij ouderen, terwijl dat nou juist de meest kwetsbare groep is.

De Europese toezichthouders voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, oordeelt vrijdag of AZD1222 voldoet aan alle voorwaarden. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of het middel op de markt mag komen.

Vanwege alle problemen rond AstraZeneca moeten de vaccinatieplannen van het kabinet misschien worden omgegooid. Officieel moet de Gezondheidsraad nog adviseren wie het beste het vaccin van AstraZeneca kunnen krijgen, waarna het kabinet de knoop moet doorhakken. Maar het ministerie van Volksgezondheid had eerder al aangegeven dat mensen van onder de 60 met medische klachten vanaf februari het AstraZeneca-vaccin zouden krijgen. Vanaf volgende maand zouden ook mensen die geestelijke gezondheidszorg krijgen, het vaccin AZD1222 krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die gedwongen worden behandeld en om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ook ggz-medewerkers zouden het AstraZeneca-vaccin krijgen.

In totaal heeft Nederland al 69 miljoen doses van coronavaccins besteld. Pfizer en BioNTech leveren dit jaar 19,5 miljoen doses van het vaccin Comirnaty. De eerste mensen hebben dit middel inmiddels geïnjecteerd gekregen. Comirnaty is bestemd voor medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en gehandicaptenopvang en voor artsen en verpleegkundigen op intensive cares, spoedeisende hulp en ambulances.

Het andere vaccin dat momenteel beschikbaar is, van Moderna, gaat onder meer naar cliënten van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Daarvan krijgt Nederland dit jaar 6,2 miljoen doses. Sanofi levert 11,7 miljoen doses, Janssen uit Leiden 11,3 miljoen en het Duitse CureVac 8,6 miljoen.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: