LIVE | ’Vaker hoesten en keelpijn met nieuwe coronavariant’

Mensen die besmet zijn met de nieuwe Britse coronavariant melden vaker klachten als hoesten, keelpijn en vermoeidheid. Ze verliezen juist minder vaak hun smaak- of reukvermogen dan mensen met de oude variant. Dat meldt de Britse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ONS.

Het statistiekbureau ziet geen noemenswaardige verschillen op het gebied van ziekteverschijnselen als hoofdpijn en kortademigheid. Het ONS baseert zich op gegevens van mensen die tussen 15 november en 16 januari positief hebben getest op het coronavirus in Engeland.

De nieuwe coronavariant dook eind vorig jaar op in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels zijn ook in Nederland gevallen bekend. De Britse variant wordt gezien als besmettelijker, maar volgens het ONS zijn er dus ook andere verschillen met de traditionele vorm van het virus. Er bestaat nog onduidelijkheid over de vraag of de nieuwe variant ook dodelijker is.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Europese Commissie wil dat AstraZeneca contract over coronavaccins openbaar maakt

Anale coronatesten in gebruik, ongemakkelijke reacties op sociale media

Regio Madrid onderbreekt nieuwe vaccinaties wegens tekorten

Rel om vitamine D: ’Nu is de winter voorbij’

AstraZeneca toch aan tafel met Europese Commissie

Vaccinatiecampagne Israël wel geolied

Voor het eerst sinds begin november zijn weer meer Belgen bezweken aan corona

’Zorgheld van het jaar’ opgepakt om diefstal vaccins

Een reeks aardbevingen hebben veel mensen in het Spaanse Andalusië de straat op gedreven ondanks de avondklok

’Explosie aan antisemitisme door coronapandemie’

Moskou versoepelt het coronabeleid nog verder. Restaurants en horecazaken mogen ook in de late avond en ’s nachts weer open

Vicepresident VS Kamala Harris tweede keer ingeënt

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk: