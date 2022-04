Le Pen en Macron slijpen de messen

Binnenland

Kabinet hoeft pas in 2028 duurzaam te rijden: ’Comfort laat nu nog te wensen over’

Het kabinet hoeft pas in 2028 in duurzame dienstauto’s te rijden. Volgens minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) moeten dan pas alle auto’s volledig elektrisch zijn, onder meer omdat het comfort volgens haar nog te wensen over laat.