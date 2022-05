Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe een brute moordaanslag einde van Cosa nostra inluidde

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Rechter Giovanni Falcone werd samen met zijn vrouw tijdens een autoritje opgeblazen door de maffia. Ⓒ afp

ROME - De spectaculaire moordaanslag op de Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone, deze week 30 jaar geleden, heeft voor een radicale verandering van de Italiaanse maffia en maatschappij gezorgd. Een enorm gat was in de snelweg geslagen ter hoogte van de Siciliaanse plaats Capaci. Falcone was met zijn vrouw en enkele lijfwachten omgekomen nadat via een afstandsbediening springstof in afwateringsbuizen onder de weg tot ontploffing was gebracht. Het leek erop dat de Italiaanse staat de strijd tegen de maffia had verloren.