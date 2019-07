Opkomst verkiezingen Noord-Korea 99,98 procent

Net als de verkiezingen voor het Noord-Koreaanse parlement worden de om de vier jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen in de geïsoleerde staat als een formaliteit beschouwd. Kiezers kunnen in elke gemeenschap alleen ja of nee stemmen voor een kandidaat van de Arbeiderspartij. „Eén kandidaat voor elke stoel en één naam bij elke stemming”, schreef de Britse ambassadeur Colin Crooks in Pyongyang op Twitter.

De lokale verkiezingen dienen volgens waarnemers vooral om de eenheid tussen bevolking en leiderschap te versterken. De krant Minju Joson riep alle in aanmerking komende kiezers op om „een positieve bijdrage te leveren aan de consolidatie van de staat en het sociale systeem.”

Kinderen doen mee aan een publieke dans. Ⓒ AFP

Voedseltekort

Het was de tweede lokale verkiezing sinds Kim Jong-un aan de macht kwam, en na de dood van zijn vader Kim Jong-Il eind 2011 leider werd van de zelfverklaarde kernmacht. Het land kampt al jaren met een chronisch voedseltekort. Begin mei meldde het Wereldvoedselprogramma (WFP) dat honger dreigt voor meer dan tien miljoen mensen in Noord-Korea.

