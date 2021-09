Russische minister en ex-bodyguard Poetin komt om bij oefening

Door Onze Redactie

Yevgeny Zinichev (55), hier op archiefbeeld met Poetin. Ⓒ EPA

MOSKOU - De ex-bodyguard van de Russische president Vladimir Poetin is om het leven gekomen bij een oefening in het noorden van Rusland. Yevgeny Zinichev (55) werd in 2018 door Poetin gepromoveerd tot minister van het ministerie dat zich bezighoudt met rampenbestrijding.