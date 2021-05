Ruzie tussen Spanje en Marokko escaleert

Beide landen lagen voorafgaand aan de bestorming overhoop over de Spaanse hulp aan een zieke separatistenleider, Brahim Ghali van het Polisario Front. Die groep wil een eigen staat in de door Marokko geclaimde Westelijke Sahara. De Marokkaanse regering vond het onacceptabel dat ze niet was geïnformeerd dat Ghali in een Spaans ziekenhuis lag en riep haar ambassadeur terug.

De opmerking van de Spaanse minister Arancha González dat Ghali’s aankomst in Spanje geen geheim maar „discreet” was en dat het aan Madrid is om daarover te beslissen is Marokko volgens ingewijden in het verkeerde keelgat geschoten. Als Ghali het land op dezelfde manier verlaat als hij binnenkwam zou het de banden met Spanje kunnen doorsnijden.

Territoriale integriteit

De Marokkaanse ambassadeur vindt dat Spanje de „territoriale integriteit” van haar land in gevaar brengt en beloofde een reactie. Als Ghali het land op dezelfde manier verlaat als hij binnenkwam zouden de banden met Spanje kunnen worden verbroken, zei de regering in Rabat eerder.

De bestorming van Ceuta was mogelijk omdat de Marokkaanse autoriteiten migranten tegen de afspraken in hun gang lieten gaan, naar verluidt als een soort vergelding.

Polisario-leider Ghali, die in een ziekenhuis in Spanje ligt, moet dinsdag digitaal een Spaanse rechtszitting bijwonen vanwege vermeende oorlogsmisdaden.