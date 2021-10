Supporters NEC en Vitesse bestoken elkaar met slachtafval

Aanhangers van NEC legden eerder deze week delen van karkassen neer bij een beeld in Arnhem, Le grand cerf (Hert) van beeldhouwer François Pompon op het Velperplein. Daar hingen ze ook een spandoek op dat verwees naar de komende provinciederby in Nijmegen (’Ons vizier staat op scherp’).

De troep en een spandoek bij Le grand cerf (Hert) in Arnhem. Ⓒ persbureau heitink

Vitesse-fans zouden wraak hebben genomen met deze lading slachtafval bij een gedenkplek van een omgekomen NEC-supporter. Ⓒ instagram

Waarschijnlijk in reactie daarop hebben Vitesse-supporters slachtafval gedumpt bij een gedenkteken voor een NEC-aanhanger, ’Rocky’, die in 2015 verongelukte. Op de Facebookpagina van de Harde Kern NEC wordt geschokt gereageerd op die actie. „Ronduit walgelijk” en „Onderlinge strijd prima maar wat is dit voor misselijk iets” schrijven de Nijmegenaren. De beelden worden ook gedeeld op Instagram.

Risicowedstrijd

Gemeenten en politie houden de gemoederen in aanloop naar de derby, die geldt als risicowedstrijd, in de gaten. 500 Vitesse-fans zullen op de wedstrijddag per verplichte buscombi naar Nijmegen worden vervoerd.