Breda wil ’olifantenpaadjes’ verharden

De gemeente deed een tijd terug een oproep aan haar inwoners om foto’s te maken en op te sturen van zogenoemde ’olifantenpaden’, waar er inmiddels vele tientallen van zijn ontstaan in de Brabantse stad.

De uitnodiging was niet aan dovemansoren gericht, want maar liefst tweehonderd inzendingen kwamen er binnen op het stadhuis, waarbij in totaal 97 locaties werden aangedragen. Het is de intentie van de gemeente om te bepalen welke paden op plekken zijn ontstaan dat het zinvol is vanwege veiligheid de omstandigheden te verbeteren.

Slijtage

Olifantenpaadjes bieden een alternatief op officiële ontworpen routes. De paadjes slijten langzaam in het park of groenstrook doordat ze vaak worden gebruikt door voetgangers, fietsers of automobilisten omdat ze een snellere, kortere of makkelijker route aan de weggebruiker geven dan de bedoelde bestrating.

,,De gemeente wil een aantal van deze olifantenpaden anders inrichten. Hoe precies, dat moet zich uitwijzen. Dat ligt aan het soort pad en hoe het nu gebruikt wordt”, legt een woordvoerder uit. ,,Het uiteindelijke doel is om ‘betere en aantrekkelijkere verbindingsroutes’ voor voetgangers en fietsers te creëren die vooral gebruiksvriendelijk zijn en het aantrekkelijker voor dit ‘langzame verkeer’ te maken.”

Charme

Wethouder Boaz Adank vindt het een mooi project: ,,Het is echt tof om te zien dat zoveel mensen een olifantenpaadje hebben ingestuurd. Mooi dat we in Breda op deze manier samen werken aan een betere fietsstructuur. Door op plaatsen kleine ingrepen te doen kan er veel winst ontstaan voor de fietsers en voetgangers. We realiseren ons natuurlijk ook dat de charme van dit soort olifantenpaadjes juist zit in de kleinschaligheid en de burgerlijke ongehoorzaamheid. Daar zullen we daarom ook met zorg mee omgaan.”

Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar het verschijnsel dat olifanten altijd de kortste route nemen, en zich daarbij niets aantrekken van eventuele obstakels op hun weg. Door veelvuldig gebruik ontstaan er uiteindelijk uitgesleten paden, net als bij mensen.