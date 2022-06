Hoger onderwijs slachtoffer van eigen succes

Premium Binnenland

Woke houdt universiteiten in zijn greep: ’Gelukkig neemt het verzet toe’

Een hoogoplopend conflict op de Universiteit Maastricht over het gebruik van de term ’vrouw’ roept de vraag op wat de invloed van de woke ideologie is in het hoger onderwijs. „Het verzet tegen woke neemt toe.” De universiteit wil een ’adempauze’.