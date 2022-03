Kabinet wil ’compensatie’ voor studenten die binnen leenstelsel vielen

Studenten kunnen die compensatie wel pas in 2025 tegemoet zien, omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die ermee belast is, de komende jaren druk is met het terugbrengen van de studiebeurs. DUO moet daarna gaan uitzoeken wie er recht heeft op de compensatie.

Het kabinet heeft hiervoor 1 miljard euro tot zijn beschikking. De gemiddelde studentenschuld is volgens Dijkgraaf nu per student zo’n 18.000 euro. Een klein deel wordt daar dus van vergoed.

Hoe hoog de compensatie voor studenten uit de zogenaamde ’pechgeneratie’ wordt, hangt af van het aantal maanden dat zij zonder recht op basisbeurs in de collegebanken hebben moeten zitten. „Waar sprake is van een schuld wordt de tegemoetkoming in mindering gebracht,” schrijft Dijkgraaf in een begeleidende brief. Wel zit er een ’prestatiebeurscriterium’ aan: dat betekent dat studenten binnen een bepaald aantal jaar moeten zijn afgestudeerd. „Dat is een belangrijk criterium,” aldus Dijkgraaf.

Verschillende varianten

Dijkgraaf benadrukt vrijdag na de ministerraad dat er verschillende varianten op tafel liggen, die nog met de Kamer besproken zullen worden, maar dit de voorkeur heeft van het kabinet. Het besluit moet nog wel door de Eerste en Tweede Kamer. Met name in de Senaat klonk eerder vanuit veel partijen een roep om meer compensatie.

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet ook zint op een prestatiebeurs van 255 euro voor uitwonende studenten, en ruim 90 euro voor studenten die thuis wonen.