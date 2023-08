Na aanval op wandelaars: hoe gevaarlijk is een steek van Europese hoornaar?

Vijf Vlaamse wandelaars zullen hun tocht van zondag niet snel vergeten. In een bos in Lier werden ze aangevallen door een nest van Europese hoornaars. Eén zestiger ligt nog steeds op de intensive care. Het doet de vraag rijzen: hoe agressief zijn zulke hoornaars? Moeten we er ons niet tegen beschermen? En hoe gevaarlijk is een steek?

Europese hoornaars Ⓒ ANP / Sander Koning