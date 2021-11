Man niet meer welkom in all you can eat-restaurant: ’Hij eet veel te veel’

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Richard Brocken

Changsha - Een foodblogger uit China is op de zwarte lijst is gezet van een all you can eat-restaurant. De reden? De man zou volgens de eigenaar van het restaurant veel te veel eten.