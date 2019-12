Minister verklaart ’slimme dijk’ Delfzijl officieel veilig

Minister Cora van Nieuwenhuizen nam donderdag zelf een kijkje in Delfzijl. Mooi werk, vindt ze: „Dit is de eerste dijk die aan de nieuwste eisen voldoet. En nu nog duizend kilometer dijk te gaan in het land in de komende jaren.”

’Slimme dijk’

In 2014 werd besloten de klus uit te voeren, mede door de aardbevingen. „Een slimme dijk is het. Met de meetgegevens die we hier twaalf jaar lang verzamelen, weten we straks steeds meer.”

Onder het motto ’Dijk veilig’ werd 140 miljoen euro besteed, dertig miljoen minder dan verwacht. Het eerste traject met de primeur is twaalf kilometer lang.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, de samenwerkingspartners en leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen onthullen een gedichtenbank op de dijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

De minister kreeg donderdag enthousiast steun van de leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen. De scholiertjes onthulden een gedichtenbank op de dijk en zongen. Ze stonden symbool voor de band tussen Delfzijl en het achterland, dat zonder de dijk immers onder zou lopen.

Goede samenwerking

Gedeputeerde Henk Staghouwer prees op de dijk de samenwerking die nodig was tussen Rijk en regio: „Bij het versterken van de dijk onder het hoogwaterbeschermingsprogramma en de natuur.”

De gemeente Delfzijl verwacht dat de verbeterde dijk extra mooi is voor fietsers die willen genieten van landelijk Groningen. „Over een aantal jaren kun je aaneensluitend over de dijk naar Lauwersoog fietsen”, aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

De dijk is na al het werk twee meter hoger dan eerst en tot 25 meter breder. Met asfalt en betonblokken is het verstevigd aan de waterzijde. De dijk kan aardbevingen tot 5.0 op de schaal van Richter aan.