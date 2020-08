Kremlin stoft Sovjetdraaiboek af en schiet in Njet-modus

Julia Navalny (links) arriveert bij het ziekenhuis in Berlijn waar haar echtgenoot Aleksej wordt behandeld. Ⓒ EPA

Moskou - Het Kremlin schoot dinsdag bij monde van Poetins woordvoerder Dmitri Pjeskov onmiddellijk in de ’Njet-modus’, nadat hem de vraag was gesteld of het Kremlin ook maar iets met de vergiftiging van oppositiekopstuk Aleksej Navalny te maken had. „Dat soort beschuldigingen kunnen we niet serieus nemen. Ze zijn absoluut niet waar. Ze zijn niets anders dan ruis.”