Paal en perk aan Chinese plofzuiger: strengere regels voor riskante budgetspullen

Het zijn vooral de Chinese webshops die in Nederland populair zijn, omdat het makkelijk is om uit het Aziatische land goedkoop spullen te bestellen. Maar als er iets met die spullen mis is – bijvoorbeeld brandgevaar of gezondheidsrisico’s voor kinderen – hebben klanten in de praktijk nauwelijks bescherming.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil daar, aan de hand van nieuwe Europese regels, paal en perk aan stellen. Fabrikanten die nog spullen in Nederland willen verkopen, moeten ofwel zelf in de EU gevestigd zijn, ofwel een bedrijf binnen de EU-grenzen hebben dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de producten. Anders mogen de spullen niet meer worden verkocht in Nederland. De regels voor het verkopen van de producten van buiten de EU gelden zowel voor fysieke winkels als online platforms, zoals het populaire Chinese AliExpress.

Daarmee knaagt Adriaansens ook aan het verdienmodel van webshops uit China, maar bijvoorbeeld ook uit de Verenigde Staten. Die konden vaak veel goedkoper spullen aan Nederlandse klanten verkopen, omdat in hun eigen land minder vergaande veiligheidsregels of consumentenrechten zijn.

Directe import

„Je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen en consumenten te beschermen”, zegt Adriaansens. „We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, ook weren op online platforms.”

Naast de overzeese webshops proberen ook veel mensen in ons land zelf een slaatje te slaan uit de handel in goedkope producten uit China, via het zogenoemde drop shipping. Daarbij bestelt iemand een grote lading spullen uit het Verre Oosten, om vervolgens te proberen ze met winst door te verkopen via een eigen webshopje. Op sociale media werd deze methode aangeprezen, vooral richting jongeren, als een manier om makkelijk geld te verdienen.

Bekijk ook: Ook kleine webwinkel moet Europese btw gaan afdragen

Er komen daarnaast ook strengere regels voor terughaalacties bij onveilige producten. Verkopers moeten in zo’n geval aan klanten ten minste twee opties bieden uit het volgende rijtje: een veilig vervangend product van gelijke waarde, het artikel herstellen zodat hét wel veilig is of het volledige aankoopbedrag terugstorten.

„Zo kun je als consument makkelijker je recht halen”, zegt Adriaansens. „We pakken bovendien zo oneerlijke concurrentie aan. Dat is goed voor Nederlandse ondernemers die zich wel aan veiligheidsregels voor producten houden.”