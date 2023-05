Station Groningen ontruimd om persoon in torenkraan

Kopieer naar clipboard

Hulpverleners in Groningen. Ⓒ Persbureau meter

GRONINGEN - Het station van Groningen is maandagavond ontruimd geweest vanwege een persoon die in een torenkraan was geklommen. Daardoor was een gevaarlijke situatie ontstaan. De politie meldt dat de persoon inmiddels veilig naar beneden is gehaald en is aangehouden.