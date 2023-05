Klimaatactivisten aangehouden na spuiten leuzen op Utrechtsebaan

Extinction Rebellion meldt dat de activisten meerdere malen „stop fossiele subsidies” op de muur schreven, die volgens de organisatie net opnieuw was geverfd. Ze gebruikten een krijtspray die „met een sopje” is weg te wassen, zegt Extinction Rebellion. De groep biedt aan dit te doen „zodra de regering stopt met het verstrekken van fossiele subsidies.”

De politie zegt te onderzoeken wat voor soort verf is gebruikt. De twee activisten zijn aangehouden wegens vernieling, maar als inderdaad krijtspray is gebruikt, is daarvan misschien geen sprake, zegt de woordvoerster. In afwachting van het onderzoek zitten de twee vast.