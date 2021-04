Inkijkje ministerraad: pittige debatten over in toom houden kritische Kamerleden

Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet heeft ten tijde van de toeslagenaffaire in besloten kring afgegeven op Kamerleden van de coalitiefracties die al te kritisch waren. In de geopenbaarde notulen van verschillende ministerraden uit 2019 valt te lezen dat er door allerlei partijen is geprobeerd om Kamerleden in toom te houden. Ook werd er kwistig meegedacht over zo weinig mogelijk informatie aan de Kamer geven.