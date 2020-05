Politie houdt rijinstructeur aan voor illegaal lesgeven

De agenten zagen op de snelweg een auto rijden die volgens hen verdacht veel leek op een lesauto waarin rijles werd gegeven. Er zat geen L-bordje op het dak, maar ze besloten de auto toch aan te houden.

Tijdens het inspecteren van het voertuig bleek er een dubbele pedaalbediening in de auto te zitten. Ook had de bestuurster geen rijbewijs en was de bijrijder rijinstructreur van beroep. Toch verklaarden de twee dat er absouut geen sprake was van een rijles. „De vrouw zou zijn vriendin zijn met wie de bijrijder een ritje maakte. Laat dit echter nou niet dezelfde vrouw zijn waarmee de man op dit moment samenwoont en getrouwd is...”

De man kreeg een boete. Vanwege het coronavirus is het niet toegestaan om contactberoepen, waaronder ook rijinstructeur valt, uit te oefenen.