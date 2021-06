EU weert Belarussische vliegtuigen vanaf middernacht

Staatsluchtvaartmaatschappij Belavia mag met ingang van zaterdag niet meer door het luchtruim van de EU vliegen en er niet meer landen of opstijgen. Dat geldt ook voor andere Belarussische vliegtuigen. De EU-leiders spraken vorige week op hun top in Brussel al af zo’n verbod snel in te voeren.

Op aandringen van onder andere Nederland komen er ook economische sancties om Belarussische staatsbedrijven te treffen. Maar die laten nog even op zich wachten.

De EU is boos over de arrestatie van journalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin. Zij vlogen met Ryanair over Belarus naar Litouwen, maar werden door Belarus gedwongen in Minsk te landen.