Watertoren kopen? Deze staat in Friesland te koop

De markante toren aan de Gijsbert van Swietenstraat in Sint Jacobiparochie heeft geen functie meer in het drinkwaterproces. Waterbedrijf Vitens wil voorkomen dat de toren door leegstand in verval raakt en zet daarom een bord in de forse tuin, de toren staat op een lap grond van 5529 vierkante meter.

Er wordt een creatieve en ondernemende koper gezocht die het perceel met de watertoren een duurzame herbestemming wil geven die past in de omgeving, zo staat in de advertentie op huizensite Funda.

Het dak van de toren heeft een glazen opbouw en biedt een wijds uitzicht over de omgeving. De verkoopprijs is op aanvraag.

Hotelsuites

Woningbouw op deze plek is uitgesloten, omdat gemeente Waadhoeke geen nieuwbouw in het dorp voor ogen heeft. De makelaar schrijft echter: ’Het gemeentebestuur ziet evenwel creatieve of innovatieve ideeën met draagvlak vanuit het dorp voor herbestemming/gebruik van de locatie door een initiatiefnemer of belangstellende(n) graag tegemoet.’

Op meerdere plekken in de provincie zijn watertorens verkocht die vervolgens een nieuwe functie hebben gekregen. In die van Nes bij Akkrum zijn twee hotelsuites gebouwd en in die van Leeuwarden is een appartementencomplex gekomen.