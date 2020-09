Huis van Afgevaardigden VS onderzoekt topman posterijen

The Washington Post meldde eerder dat DeJoy zijn voormalige werknemers om donaties voor bevriende Republikeinse politici had gevraagd. Werknemers die een donatie deden, kregen dat geld vervolgens vergoed in de vorm van bonussen. Zulke campagnefinancieringspraktijken zijn in de Verenigde Staten bij federale wetgeving verboden.

Chuck Schumer, fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, riep maandag de openbaar aanklager in North Carolina al op om onderzoek naar DeJoy in te stellen. New Breed Logistics, DeJoy’s voormalige bedrijf, heeft in die staat zijn hoofdkantoor. De praktijken waar DeJoy zich van zou hebben bediend, zijn ook strafbaar onder de wetgeving van North Carolina.

DeJoy ligt de afgelopen tijd onder het vergrootglas als topman van de posterijen in de VS. Omdat door de coronapandemie meer Amerikanen dan ooit in november hun stem per brief zullen uitbrengen, zal veel afhangen van de dienstverlening door USPS.

De Democraten menen dat bezuinigingsplannen bij de posterijen bedoeld zijn om de Republikeinen een voordeel te bezorgen in de verkiezingen. DeJoy, die met klem ontkent dat hij de verkiezingen probeert te saboteren, doneerde zelf meer dan 1,1 miljoen dollar aan de campagne van president Donald Trump, die hem in juni benoemde tot ’postmaster general’, zoals het hoofd van de posterijen in de VS heet.

De voorzitter van de toezichtscommissie in het Huis van Afgevaardigden, Carolyn Maloney, stelde maandagavond (plaatselijke tijd) dat DeJoy zich ook schuldig heeft gemaakt aan meineed tegenover de commissie. Vorige maand ontkende DeJoy nog dat hij bestuurders van zijn bedrijf een vergoeding had betaald voor donaties aan de campagne van president Donald Trump. „Ze hadden hem in de eerste instantie nooit moeten aannemen”, aldus Maloney.

President Trump zegt open te staan voor een onderzoek naar DeJoy. Trump zei dat DeJoy ontslagen moet worden „als kan worden bewezen dat hij iets verkeerds heeft gedaan.” De Democratische senator Schumer zei eerder dat hij weinig vertrouwen heeft in een onderzoek door het ministerie van Justitie onder de Trump-regering.