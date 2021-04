Politie Breda breekt uit de hand gelopen examenstunt op

Leerlingen wilden in opblaaszwembadjes op een van de twee vijvers in het park gaan drijven. „Met mondkapjes. Coronaproof, dachten we, maar we stonden natuurlijk wel even met z’n allen bij elkaar toen we het water in gingen. Mensen in de buurt belden de politie. Toen zij kwamen zijn er een paar weggevlucht, met bootjes en al”, vertellen twee leerlingen aan Omroep Brabant.

Overdreven

Een andere examenleerling vindt het ingrijpen van de politie maar overdreven. „Ik vind het raar dat ze zoveel politie inzetten voor een examenstunt. Ik snap dat ze ons uit elkaar drijven, maar boetes vind ik wat overdreven.”

Niemand van het schoolpersoneel was op de hoogte van deze geplande stunt. „Deze leerlingen hebben dit op eigen initiatief gedaan. Wij hebben al jaren geen examenstunt meer”, aldus plaatsvervangend rector Frits van der Zalm.

Volgens hem zijn de leerlingen rustig vertrokken na ingrijpen van de politie. Medewerkers van het Onze Lieve Vrouwelyceum stellen dat er ook leerlingen van andere scholen bij betrokken zouden zijn.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat een examenstunt uit de hand loopt. Eerder deze maand ontstonden er rellen na een examenstunt in Bussum.