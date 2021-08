Ontsnapt uit de hel: eerste Nederlanders terug uit Afghanistan, honderden nog in angst

Het toestel vertrok eerder op de dag uit de Afghaanse hoofdstad Kabul en maakte onderweg een tussenstop in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Eenmaal op Schiphol ondergaan de passagiers eerst een coronatest en om vervolgens in bussen verder vervoerd te worden.

Nederlanders en Afghanen die nauw met hen samenwerkten zijn bang dat evacuatie uit Kabul niet meer op tijd voor hen zal komen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen exacte aantallen noemen, maar het gaat volgens een schatting om honderden mensen die nog uit Afghanistan moeten worden geëvacueerd.

Zo wachten alleen al nog eens 35 lokale ambassademedewerkers en 175 aangewezen naasten op een vlucht uit Kabul. Ze voelen zich volgens een van de medewerkers in de steek gelaten door de Nederlandse staf. Die zou zonder aankondiging maandagnacht het land hebben verlaten. „Terwijl zij onze evacuatie moesten regelen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zijn uiterste best te doen de lokale werknemers naar Nederland over te brengen.

Met name rond het vliegveld heerste woensdag chaos. Er werd regelmatig geschoten in de buurt van de duizenden wachtenden. In de stad zouden de Taliban volgens een Afghaan die al lang in Nederland verblijft, maar nu ter plaatse is om zijn familie te helpen, mensen executeren.

Psychologische hulp

Aan boord van het toestel op Schiphol zaten ook zestien mensen met een Belgisch paspoort, twee met een Duits en twee met een Brits paspoort. Zij kregen een overnachting aangeboden in Nederland. De passagiers stapten uit bij het vrachtplatform en kwamen niet via de reguliere aankomsthallen het land binnen.

De evacués hebben naar verluidt psychologische hulp aangeboden gekregen nadat ze geland waren. Kort na aankomst was er echter geen Defensie-woordvoerder bereikbaar om dat te bevestigen. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp in Groningen is de afgelopen tijd in allerijl klaargemaakt om eventueel honderden Afghanen, die nergens anders terecht kunnen, op te vangen.

Het is nog niet bekend of mensen die woensdagavond aankwamen daar ook heen worden gebracht. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er inmiddels zo’n vijftig Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan.

Het toestel, een C-17, wordt gebruikt door verschillende NAVO-landen. Het gaat om een andere vlucht dan het vliegtuig waarmee vanuit Eindhoven de Nederlandse ambassadeur met een team naar Kabul is gebracht. Ook 62 militairen vergezellen het consulair noodteam voor bescherming. De groep moet op het vliegveld evacuaties naar Nederland mogelijk gaan maken. Het Nederlandse ambassadepersoneel vertrok maandag halsoverkop uit de Afghaanse hoofdstad wegens dreigend gevaar.

Woensdagochtend zijn volgens minister Kaag van Buitenlandse Zaken de eerste Nederlanders weggehaald. Ongeveer tien Nederlanders konden met onder meer een Duitse vlucht vertrekken. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn zijn afgelopen weekend echter al de eerste Nederlanders geëvacueerd. Frankrijk meldde eerder op de dag dat vier Nederlanders met een Franse vlucht uit Kabul waren vertrokken.

Te weinig tijd

Dinsdagavond kwam een door Nederland gestuurd vliegtuig aan in de Afghaanse hoofdstad, maar het lukte niet om daar Nederlanders aan boord te krijgen. Er zou te weinig tijd zijn geweest en de Amerikanen lieten geen Afghanen toe op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld tolken en hun gezinnen niet bij het vliegtuig konden komen. Het toestel moest na een half uur weer vertrekken. Een vliegtuig dat maandagavond was gestuurd kreeg geen toestemming om te landen.

