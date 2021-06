Nepagenten plegen drugsroof: nietsvermoedende chauffeur zwaar bedreigd

Dat bevestigt de politie Midden-Nederland na een tip hierover aan De Telegraaf. De overval vond iets voor acht uur in de ochtend plaats op de Provincialeweg 60 in Schalkwijk. De chauffeur had net zijn lading gelost toen er een auto met blauwe flitslampen op het terrein aan kwam rijden, gevolgd door een wit busje.

Volgens de chauffeur en getuigen sprongen zes mannen uit de wagens, vier van hen droegen een politie-uniform. Een van hen richtte een vuurwapen op de chauffeur en sloeg hem daarna. De vier mannen pakten pallets met goederen erop, waarna de chauffeur meteen een penetrante wietlucht rook. Nadat ze alle spullen hadden ingeladen reden de zes hard weg in de twee wagens richting Schalkwijk.

De politie zoekt getuigen van de overval. De donkere auto is waarschijnlijk een Opel en een van de inzittenden droeg een petje. Het witte busje is een oud model, het merk is onbekend. De overvallen chauffeur wist volgens de politie hoogstwaarschijnlijk niets van de drugs in de lading die hij vervoerde.

Het gebeurt regelmatig dat criminelen zich bij overvallen of ontvoeringen voordoen als agenten door politiekleding te dragen. Ze hopen dat er geen of minder verzet is vanuit het slachtoffer. Een recent voorbeeld is de martelcontainerzaak rond Roger ’Piet Costa’ P. Hier beschikten de verdachten over meerdere politie-uniformen en zelfs een nagemaakte wagen van een arrestatieteam.

Ook bij de ontvoering van twee mannen in Brabant in 2015 droegen de ontvoerders kleding die leden van een arrestatieteam gebruiken. In datzelfde jaar ontvoerden criminelen met politiekleding een vrachtwagenchauffeur in Mijnsheerenland. Ze haalden een enorme partij cocaïne uit de wagen. De chauffeur wist niets van het drugstransport.

