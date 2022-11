Premium Het beste van De Telegraaf

Vanaf 2032 alleen verkoop door speciaalzaak Kabinet wil sigaretten geleidelijk uit winkels verbannen

Het moet straks lastiger worden om sigaretten te kopen. Het kabinet mikt met het antirookbeleid op een rookvrije generatie in het jaar 2040. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het kabinet gaat flink snijden in het aantal verkoopplekken voor sigaretten. Vanaf het jaar 2032 mogen ze alleen nog maar worden verkocht in tabaksspeciaalzaken. Per 2024 moeten supermarkten zijn gestopt met het verkopen van tabaksproducten.