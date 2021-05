LIVE | Geregeld agressie en geweld tegen vaccinatiemedewerkers

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

Kabinet kondigt vervroegde versoepelingen aan per 5 juni

De Jonge: waarschijnlijk tóch pas reizen na volledige vaccinatie

Vakantie lonkt, maar wat kan er allemaal al op de populaire bestemmingen?

Zes Oranje-internationals weigeren vaccinatie

20.40 - Geregeld agressie en geweld tegen vaccinatiemedewerkers

Vaccinatiemedewerkers van de GGD krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland bevestigt die signalen binnen te krijgen vanuit meerdere regio's.

De GGD regio Utrecht gaf dinsdag aan dat agressie en uitspattingen van fysiek geweld in meerdere gevallen heeft geleid tot aangiftes, zo zei coronamanager Tessa Rijntalder tegen RTV Utrecht. Precieze aantallen heeft ze niet, het gaat volgens haar om "een of twee handen vol".

Ook de landelijke GGD GHOR heeft geen cijfers over hoe vaak medewerkers hiermee te maken krijgen, maar herkent de geluiden uit Utrecht. "Mensen zijn boos als ze denken op locatie een ander vaccin te kunnen regelen dan waarvoor ze komen en dat niet lukt", zegt de woordvoerster. "Dat soort uitspattingen heeft impact op onze mensen, het is niet leuk als je uitgescholden wordt." Ze hoopt dat mensen beseffen dat de GGD de uitvoerende partij is van de vaccinatiestrategie. "Wij bepalen niet wie wanneer met welk vaccin wordt gevaccineerd."

Andere aanleidingen voor agressie en geweld zijn volgens Rijntalder onvrede over openingstijden en locaties van de GGD en mensen die eerder een prik willen dan dat ze aan de beurt zijn. De agressie beperkt zich niet tot vaccinatielocaties, want ook bij teststraten en telefonisch bij de callcenters lopen de emoties soms hoog op, zo zei Rijntalder tegen RTV Utrecht. En dus heeft de GGD korte lijntjes met de politie. "Zij schieten ons snel te hulp als dat nodig is." Bij vaccinatielocaties zijn beveiligers aanwezig.

18.03 - Toezichthouder EMA onderzoekt sterfgeval na coronaprik Janssen

De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het overlijden van een 37-jarige vrouw in België na toediening van het coronavaccin van Janssen. Het is voor zover bekend de eerste keer in Europa dat iemand sterft na toediening van het vaccin, dat in Leiden is ontwikkeld.

De vrouw zou na vaccinatie last hebben gekregen van een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Deze zeldzame en gevaarlijke aandoening wordt TTS genoemd. Het was al bekend dat dit een bijwerking van de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca zou kunnen zijn. De bloedklachten staan daarom ook in de bijsluiters van de twee vaccins.

De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), doet het onderzoek samen met de vaccinwaakhonden uit België, waar de vrouw overleed, en Slovenië, waar ze vandaan kwam. Volgens het EMA hebben tot nu toe ruim 1,3 miljoen mensen in de Europese Unie het Janssen-vaccin gekregen.

Vanwege het overlijden van de vrouw heeft België voorlopig besloten om het vaccin van Janssen niet aan mensen van 40 jaar en jonger toe te dienen.

17.03 - Ruim 1 miljoen vaccinaties nog niet geregistreerd bij RIVM

Ruim één miljoen coronavaccinaties zijn nog niet geregistreerd in het centrale vaccinatieregister van het RIVM. Dat laat een woordvoerder van het instituut desgevraagd weten. Volgens hem gaat het om een schatting. Het RIVM kampt met een achterstand in de vaccinatieregistratie, doordat met name zorginstellingen en huisartsen nog niet alle gezette prikken hebben doorgegeven.

Volgens de woordvoerder wordt er nog steeds aan het probleem gewerkt. "Het percentage niet-geregistreerde prikken wordt gelukkig minder, maar dit gaat wel langzaam." Eerder werd al bekend dat de centrale registratie achterblijft, doordat huisartsen en zorginstellingen nog niet alle vaccinaties hebben ingevoerd. Het RIVM belt met zorgverleners om te zorgen dat dit alsnog gebeurt.

Het aantal gezette prikken bij de GGD'en staat wel in de centrale registratie van het RIVM. Om toch tot een zo compleet mogelijk vaccinatiecijfer te komen wordt nu een schatting van het aantal gezette prikken bij huisartsen en zorginstellingen gemaakt, op basis van het aantal geleverde vaccins. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er op dit moment ruim 8,5 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Zo'n 5,9 miljoen daarvan zijn gezet door de GGD'en.

16.49 - Eerste coronavaccins toegediend aan dieren in Rusland

Russische dierenklinieken zijn begonnen met het toedienen van coronavaccins aan dieren, melden Russische media op gezag van de autoriteiten. Het middel zou besmettingen tussen mensen en dieren kunnen voorkomen en ervoor zorgen dat het virus minder snel muteert.

Rusland keurde in maart het eerste vaccin ter wereld tegen Covid-19 bij dieren goed. Dat gebeurde nadat testen hadden uitgewezen dat honden, katten, vossen en nertsen na een prik antilichamen hadden opgebouwd tegen de ziekte.

Eind april waren de eerste 17.000 doses van het zogeheten Carnivac-Cov-vaccin geproduceerd. Meerdere landen zouden interesse hebben getoond.

15.50 - GGD blij met vaccinatie daklozen: ’80 procent is chronisch ziek’

Ongeveer 80 procent van de dak- en thuislozen heeft last van een chronische ziekte, zegt de Rotterdamse GGD-straatdokter Marlieke Ridder. Daarom is ze blij dat de GGD dinsdag begonnen is met het vaccineren van deze doelgroep in vijftien van de 25 regio’s.

Het gaat in totaal om 60.000 mensen. Sommige van de regio’s vaccineren ook alle andere mensen die geen vast adres hebben. Andere regio’s beginnen daar later mee. De GGD van regio Rotterdam-Rijnmond wil ervoor zorgen dat de komende weken alle sekswerkers, ongedocumenteerden, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en bankslapers een prik krijgen. In die regio gaat het om ongeveer 10.000 mensen. De GGD hoopt al deze mensen in de eerste week van juli te hebben gevaccineerd.

Het is volgens Ridder belangrijk om deze groepen zo snel mogelijk in te enten. „De meeste mensen die op straat of in een opvang leven zijn kwetsbaar. Ik denk dat 80 procent een chronische ziekte heeft, zoals diabetes”, schat ze. „En minstens 20 procent van de daklozen is ouder dan 60. Die hadden al een prik moeten krijgen.”

Daar komt bij dat mensen die in een opvang wonen, of bij iemand op de bank slapen, zich moeilijk kunnen afzonderen als ze corona krijgen. De straatdokter komt wel eens ongedocumenteerden tegen die met drie gezinnen in twee kamers leven, zegt ze.

De moeilijk bereikbare mensen krijgen het Janssen-vaccin. Dat vaccin heeft, in tegenstelling tot de andere vaccins, maar één prik. Dat is handig: volgens Ridder zou het bijna onmogelijk zijn om iedereen die een eerste vaccin heeft gehad nogmaals op te sporen.

15.33 - Lareb: geen meldingen zeldzame bloedklachten na Janssen-vaccin

Ongeveer 150.000 mensen in Nederland hebben het coronavaccin van Janssen gekregen, maar er zijn nog geen gevallen bekend van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Bijwerkingencentrum Lareb heeft daar nog geen meldingen over ontvangen.

Het Janssen-vaccin werd op 21 april, iets meer dan een maand geleden, voor het eerst toegediend in Nederland. In de bijsluiter staat dat mensen na de prik met het Leidse vaccin last zouden kunnen krijgen van de zeldzame en gevaarlijke bijwerking. Diezelfde bloedklachten waren in andere landen reden om het middel niet meer te gebruiken.

De bijwerking kan ook ontstaan bij het coronavaccin van AstraZeneca. Daarvan zijn tot nu toe zestien meldingen binnengekomen bij het Lareb, op 1,9 miljoen gezette prikken. Twee van de zestien mensen zijn overleden.

In totaal zijn nu 351 mensen overleden na coronavaccinatie. Dat ze na de prik stierven, wil niet automatisch betekenen dat ze ook door het vaccin zijn overleden. De meeste meldingen gaan over het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat vooral aan ouderen wordt toegediend. Bij de vorige update, twee weken geleden, had het Lareb 320 meldingen van sterfgevallen na vaccinatie gekregen.

15.15 - Uitsluitsel in zicht voor miljoenen geblokkeerde Janssenvaccins

Miljoenen coronavaccins van Janssen komen mogelijk eind deze week vrij. Die liggen nu nog in België in afwachting van de uitslag van een Amerikaanse inspectie, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De EU rekende erop de 2,4 miljoen doses die liggen opgeslagen in het Belgische Beerse in mei te kunnen gebruiken. Maar zij zijn uit voorzorg geblokkeerd, omdat een partij in een Amerikaanse fabriek vervuild bleek met ingrediënten van een ander vaccin. De Amerikaanse toezichthouder FDA onderzoekt of andere partijen ook zijn aangedaan.

„Tegen het einde van de week zou het rapport van de FDA ter beschikking moeten zijn”, zegt Noël Wathion van het EMA op de Belgische nieuwszender Radio 1. „Dat rapport, daarop zitten wij te wachten. Wanneer er groen licht komt van de FDA zullen de autoriteiten waarschijnlijk de partijen vrijgeven.”

Dat besluit betreft veel meer dan alleen de 2,4 miljoen doses voor de EU van deze maand die in Beerse liggen, zegt Wathion. „Dan gaat het toch om een 30 miljoen dosissen. Bestemd niet alleen voor de EU, maar ook voor andere landen.”

Janssen, een dochteronderneming van het Amerikaanse Johnson & Johnson, bevestigt binnen „afzienbare tijd” het FDA-rapport te verwachten, maar kon niet aangeven of dit al eind deze week verschijnt. Welke gevolgen er zullen zijn voor het leveringsschema van de vaccins, kan het bedrijf daarom nu nog niet geven. „We bespreken dit zeer binnenkort met de Europese Commissie en lidstaten”, aldus een Nederlandse woordvoerster. Volgens afspraken met Brussel zou Johnson & Johnson de EU voor het einde van juni 55 miljoen doses leveren.

14.40 - Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

De leegloop op de corona-afdelingen van ziekenhuizen houdt aan. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1618 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 5 december.

De ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 63 bedden vrijkomen. Het is de negende achtereenvolgende dag waarop de bezetting afneemt. In die negen dagen daalde het aantal opgenomen patiënten met 565.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559.

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-coronapatiënten op de ic's afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic's lagen, was in februari.

14.16 - Nederland volgt EMA en blijft prikken met coronavaccin Janssen

Nederland heeft geen plannen om net zoals België een leeftijdsgrens in te stellen voor het coronavaccin van Janssen. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de inzet van het vaccin opnieuw wordt overwogen als de instanties die erover gaan hun advies wijzigen.

Het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is voor Nederland leidend. Verder laat het kabinet zich over het gebruik van de verschillende vaccins adviseren door de Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

In België wordt het Janssen-vaccin uit voorzorg niet meer gegeven aan inwoners van 40 jaar en jonger, met een uitzondering voor daklozen en mensen zonder verblijfspapieren. De regering heeft dit besloten nadat een jongere vrouw die met het middel was ingeënt was overleden. Eerder besloten de Belgen al het vaccin van AstraZeneca alleen nog toe te dienen aan mensen boven de 40 jaar vanwege zeldzame bijwerkingen. In Nederland ligt de leeftijdsgrens voor AstraZeneca bij 60 jaar.

„We houden natuurlijk in de gaten wat er om ons heen gebeurt. Dat doen EMA, CBG en Gezondheidsraad ook”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Het CBG beaamt dat. Een woordvoerster van de instantie wijst erop dat het speciale bewakingscomité van EMA doorlopend onderzoek doet naar meldingen over bijwerkingen. „De meldingen uit België worden daarin meegenomen. Wij houden het ook in de gaten, maar we kunnen er op dit moment niet zoveel mee. De mogelijke bijwerkingen zijn al bekend en staan in de bijsluiter.”

13.47 - GGD linkt 16 coronabesmettingen aan kampioensfeest Ajax

De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek zestien coronabesmettingen gevonden die gerelateerd kunnen worden aan de viering van het kampioenschap van Ajax op 2 mei. Dat meldt de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, in een brief aan de gemeenteraad.

Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal coronabesmettingen die een link hebben met de viering hoger, staat in de brief. Dat komt volgens de GGD door het gebruik van zelftesten, waardoor niet alle besmettingen bij de GGD gerapporteerd worden. Ook zal niet iedereen bij het bron- en contactonderzoek hebben gemeld dat ze bij de bijeenkomst bij de Johan Cruijff ArenA aanwezig waren.

Van de zestien besmette personen gaven drie mensen aan tijdens hun besmettelijke periode bij het kampioensfeest te zijn geweest, maar waarschijnlijk al eerder elders te zijn besmet. De overige dertien positief geteste personen gaven aan bij de viering te zijn geweest en dit als meest aannemelijke bron voor hun infectie te beschouwen.

Bij de ArenA kwamen begin mei zo’n 12.000 supporters hun voetbalclub toejuichen na het behalen van de landstitel. Ze stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. De gemeente greep niet in om „ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen.” De lokale driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigen.

Het aantal besmettingen dat gerelateerd kan worden aan het kampioensfeest komt niet in de buurt van de aantallen van Koningsdag of -nacht. De GGD koppelde daar in totaal 483 positieve meldingen aan. Het overgrote deel van de besmettingen vond toen binnenshuis in de privésfeer plaats. Dat er bij het kampioensfeest een stuk minder besmettingen zijn gevonden, komt volgens de GGD waarschijnlijk omdat de samenscholing van relatief korte duur was.

13.35 - 900.000 mensen met medische indicatie hebben prikafspraak gemaakt

Tot nog toe hebben zo’n 900.000 mensen met een medische indicatie een afspraak gemaakt om met voorrang te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dat desgevraagd weten. Na de eigenlijke deadline van vorige week donderdag hebben huisartsen nog zo’n 12.500 patiënten aangedragen. Zij hebben hun uitnodiging als het goed is inmiddels binnen.

„In principe is het daarmee klaar, maar als huisartsen alsnog mensen willen toevoegen, dan kunnen ze dat regelen”, zegt de woordvoerster.

In totaal zijn zo’n 1,7 miljoen uitnodigingen verstuurd naar mensen die om medische redenen een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus. Zij zijn geselecteerd door de huisartsen, maar worden gevaccineerd door de GGD’en.

Een aanzienlijk deel van deze mensen is al eerder gevaccineerd, denkt het RIVM. Bijvoorbeeld omdat hun geboortejaar al „aan de beurt” was, of omdat ze al om een andere reden voorrang kregen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken, of mensen die in de groep vallen die het hoogste medische risico loopt. Het overzicht ontbreekt, maar het RIVM schat dat het gaat om 400.000 tot 500.000 mensen.

Begin vorige week moest ongeveer 10 procent van de groep die het betreft de uitnodiging nog binnenkrijgen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge had in het weekeinde bekendgemaakt dat „iedereen met een medische indicatie tussen 18-60 jaar die elk jaar de griepprik krijgt” inmiddels was uitgenodigd. Dat bleek voorbarig. Patiëntenorganisaties en huisartsen kregen vervolgens verontruste telefoontjes van mensen die bang waren dat ze waren vergeten.

Het RIVM legde toen uit dat soms dingen misgaan bij het doorgeven van informatie. „Dan ontbreekt bijvoorbeeld een adres of klopt er iets anders niet”, zei de woordvoerster.

12.13 - België vaccineert 41-minners voorlopig niet met Janssen-vaccin

België stopt met het inenten met het Janssen-vaccin van mensen van 40 jaar en jonger, nadat een vrouw in een Belgisch ziekenhuis was overleden. Het zou gaan om een vrouw met een buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland werd gevaccineerd met het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen. Dat heeft de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke bevestigd aan de redactie van nieuwszender VRT. Volgens de minister „wordt een verband gelegd tussen het overlijden en het vaccin.”

„Het gaat om een vrouw jonger dan 40 jaar, daarom hebben we nu advies gevraagd aan het Europees Geneesmiddelenagentschap om de zaak verder te onderzoeken”, zegt Beke tegen VRT Nieuws. „Maar voor de brede bevolking hebben we beslist om het vaccin van Johnson & Johnson voorlopig niet meer toe te dienen aan mensen die 40 jaar of jonger zijn.”

12.00 - Eerste lichting onder de 50 aan de beurt voor coronavaccinatie

De coronavaccinaties komen beschikbaar voor de eerste lichting Nederlanders onder de 50 jaar. Mensen die in 1971 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken, zo laat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten via Twitter. Hij heeft het over „de eerste veertigers.” Een deel van de mensen om wie het gaat, moet immers nog 50 worden.

Leeftijdsgenoten die in de zorg werken of een medische indicatie hebben, zijn al met voorrang aan de beurt gekomen. De rest van de groep krijgt een uitnodiging om zich door de GGD te laten prikken. Wachten op de brief hoeft niet: via coronavaccinatie-afspraak.nl kan een afspraak worden ingepland.

Wie zich wil laten vaccineren kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Sinds dinsdag mochten mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren al een afspraak maken.

11.23 - ’Corona gevaarlijker voor mensen met meer vet tussen hun spieren’

Corona blijkt gevaarlijker voor mensen die meer vet in en tussen hun spieren hebben. Zij lopen 20 procent meer kans om te overlijden dan mensen met een vergelijkbaar postuur, zo hebben onderzoekers van UMC Groningen en Amsterdam UMC ontdekt.

Dat mensen met overgewicht een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus, is al langer bekend. Nu blijkt dat de verdeling van vet een belangrijke factor is. De wetenschappers van de twee academische ziekenhuizen onderzochten de vetverdeling van 215 Covid-patiënten. Uit hun analyse kwam naar voren dat mensen met precies dezelfde BMI (Body Mass Index) een aanmerkelijk hogere sterftekans hadden als zij meer vet in en tussen de spieren hadden.

Een sluitende verklaring kunnen de onderzoekers nog niet geven. Radioloog Alain Viddeleer van het UMCG, die het onderzoek leidde, heeft wel vermoedens. „Mensen met dezelfde BMI-waarde hebben in totaal evenveel vet, maar de verdeling hiervan verschilt per persoon. Van mensen die meer vet rond de buikorganen hebben, weten we dat ze meer kans hebben op allerlei aandoeningen. Mogelijk is het vet in en tussen de spieren een afspiegeling van het vet rond de buikorganen”, aldus de onderzoeker.

„Een andere mogelijkheid is dat de ademhalingsspieren minder goed functioneren door het vet ertussen, of dat het vet ontstaan is door verval van spierweefsel.”

08.45 - Eerste man die Pfizer kreeg overleden

De Brit William Shakespeare, die als allereerste man ter wereld het coronavaccin van Pfizer-BioNTech kreeg toegediend, is overleden. Hij stierf op 81-jarige leeftijd aan een ziekte die niet gerelateerd was aan het coronavirus. Dat melden verschillende Britse media.

Shakespeare is overleden in hetzelfde ziekenhuis als waar hij zijn vaccin kreeg toegediend, het University Hospital Coventry.

In een verklaring laat zijn vrouw, Joy Shakespeare, weten dat William erg dankbaar was één van de eerste mensen ter wereld te zijn die een vaccin tegen het coronavirus heeft gekregen. „Hij was heel trots, en moedigde iedereen aan zich te laten vaccineren.”

07.58 - ’Steeds meer weigeraars coronavaccin toch overstag’

Veel mensen die in november niet wilden worden gevaccineerd tegen het coronavirus, willen dat nu wel. Dat komt onder meer doordat vaccinaties blijken te werken, mensen vrezen geen kant op te kunnen zonder vaccin of sociale druk. Dat melden AD en EenVandaag na gezamenlijk onderzoek.

In november gaf 28 procent nog aan zich zeker niet of waarschijnlijk niet te willen laten inenten tegen corona. Inmiddels is dat afgenomen naar 13 procent.

Een van de ondervraagden, die eerst geen vaccin wilde maar nu wel, geeft aan te zien dat de opnames in het ziekenhuis dalen. „Het werkt dus”, aldus de deelnemer aan het onderzoek. Een deel van de oorspronkelijke weigeraars zou daarnaast aangeven het gevoel te hebben dat op sociale media minder desinformatie over vaccins wordt gedeeld, terwijl er betere informatie voor in de plaats komt. Zo geeft een deelnemer aan het onderzoek aan door allerlei verhalen op sociale media eerst te twijfelen, maar inmiddels al maanden te zijn gestopt met sociale media en advies te hebben ingewonnen bij een arts en vrienden.

Aan het maandag en dinsdag gehouden panelonderzoek deden een kleine 26.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Ongeveer 700 van hen die naar eigen zeggen geen vaccin wilden maar inmiddels van gedachten zijn veranderd werden gevraagd waarom dat zo is.

06.52 - Helft volwassen Amerikanen nu volledig gevaccineerd

In de Verenigde Staten is inmiddels de helft van alle volwassenen volledig ingeënt tegen Covid-19. Volgens de gegevens van Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is de grens van 50 procent dinsdag overschreden.

Ruim 61 procent van de meerderjarige Amerikanen heeft ten minste de eerste dosis vaccin gehad. Onder de mensen op leeftijd ligt dat aantal aanzienlijk hoger. Zo’n 85 procent van de 65-plussers heeft in elk geval één prik gehad, bijna driekwart van hen ook de tweede als die nog nodig was. In de VS wordt naast Moderna en BioNTech/Pfizer ook de in Leiden ontwikkelde entstof van Janssen gebruikt. Deze beschermt voldoende na eenmalige injectie.

Het preparaat van Pfizer mag in de VS nu ook worden toegediend aan jongeren vanaf 12 jaar.

06.30 - Aantal dagelijkse besmettingen in India weer boven de 200.000

In India zijn in het afgelopen etmaal 208.921 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Daarmee komt het aantal meldingen weer boven de 200.000 uit. Dinsdag meldde het ministerie nog 196.427 nieuwe coronabesmettingen, het laagste aantal binnen 24 uur sinds 14 april.

Het totale aantal besmettingen in India heeft inmiddels de 27 miljoen bereikt. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen positief getest op Covid-19. Daar werden ruim 33 miljoen mensen positief getest.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen in India als gevolg van het coronavirus steeg de afgelopen 24 uur met 4157. In totaal zijn nu 311.388 mensen overleden. Alleen in de VS en Brazilië zijn meer coronadoden. Brazilië bereikte dinsdag de 450.000 doden.

De Indiase hoofdstad New Delhi meldde zondag dat het vanaf volgende week de lockdown versoepelt als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. New Delhi ging op 20 april in lockdown en sinds enkele weken daalt het aantal besmettingen dat er dagelijks wordt vastgesteld.

06.12 - WHO: Indiase variant coronavirus in al zeker 53 gebieden gevonden

De Indiase variant van het coronavirus is tot nu toe vastgesteld in zeker 53 gebieden. Dat staat in een woensdag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarnaast zegt de organisatie informatie te hebben ontvangen van onofficiële bronnen dat de mutatie in nog eens zeven andere gebieden is aangetroffen.

Coronavariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft veroorzaakt in Zuid-Azië. Eerder was al bekend dat de variant ook in zeker 43 andere landen is waargenomen, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De WHO verklaarde de stam eerder deze maand als „wereldwijde zorg.” Meerdere landen hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land slechts onder strenge voorwaarden binnen.

Oostenrijk weert vanaf 1 juni ook toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, omdat de Indiase coronavariant daar rondgaat. Om dezelfde reden besloot Duitsland vorige week al om alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het VK toe te laten. Zij moeten na aankomst twee weken verplicht in quarantaine.