LIVE | William Shakespeare (81), eerste man die Pfizer-vaccin kreeg, overleden

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

08.30 - William Shakespeare (81), eerste man die Pfizer-vaccin kreeg, overleden

De Brit William Shakespeare, die als allereerste man ter wereld het coronavaccin van Pfizer-BioNTech kreeg toegediend, is overleden. Hij stierf op 81-jarige leeftijd aan een ziekte die niet gerelateerd was aan het coronavirus. Dat melden verschillende Britse media.

Shakespeare is overleden in hetzelfde ziekenhuis als waar hij zijn vaccin kreeg toegediend, het University Hospital Coventry.

In een verklaring laat zijn vrouw, Joy Shakespeare, weten dat William erg dankbaar was één van de eerste mensen ter wereld te zijn die een vaccin tegen het coronavrius heeft gekregen. „Hij was heel trots, en moedigde iedereen aan zich te laten vaccineren.”

07.58 - ’Steeds meer weigeraars coronavaccin toch overstag’

Veel mensen die in november niet wilden worden gevaccineerd tegen het coronavirus, willen dat nu wel. Dat komt onder meer doordat vaccinaties blijken te werken, mensen vrezen geen kant op te kunnen zonder vaccin of sociale druk. Dat melden AD en EenVandaag na gezamenlijk onderzoek.

In november gaf 28 procent nog aan zich zeker niet of waarschijnlijk niet te willen laten inenten tegen corona. Inmiddels is dat afgenomen naar 13 procent.

Een van de ondervraagden, die eerst geen vaccin wilde maar nu wel, geeft aan te zien dat de opnames in het ziekenhuis dalen. „Het werkt dus”, aldus de deelnemer aan het onderzoek. Een deel van de oorspronkelijke weigeraars zou daarnaast aangeven het gevoel te hebben dat op sociale media minder desinformatie over vaccins wordt gedeeld, terwijl er betere informatie voor in de plaats komt. Zo geeft een deelnemer aan het onderzoek aan door allerlei verhalen op sociale media eerst te twijfelen, maar inmiddels al maanden te zijn gestopt met sociale media en advies te hebben ingewonnen bij een arts en vrienden.

Aan het maandag en dinsdag gehouden panelonderzoek deden een kleine 26.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Ongeveer 700 van hen die naar eigen zeggen geen vaccin wilden maar inmiddels van gedachten zijn veranderd werden gevraagd waarom dat zo is.

06.52 - Helft volwassen Amerikanen nu volledig gevaccineerd

In de Verenigde Staten is inmiddels de helft van alle volwassenen volledig ingeënt tegen Covid-19. Volgens de gegevens van Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is de grens van 50 procent dinsdag overschreden.

Ruim 61 procent van de meerderjarige Amerikanen heeft ten minste de eerste dosis vaccin gehad. Onder de mensen op leeftijd ligt dat aantal aanzienlijk hoger. Zo’n 85 procent van de 65-plussers heeft in elk geval één prik gehad, bijna driekwart van hen ook de tweede als die nog nodig was. In de VS wordt naast Moderna en BioNTech/Pfizer ook de in Leiden ontwikkelde entstof van Janssen gebruikt. Deze beschermt voldoende na eenmalige injectie.

Het preparaat van Pfizer mag in de VS nu ook worden toegediend aan jongeren vanaf 12 jaar.

06.30 - Aantal dagelijkse besmettingen in India weer boven de 200.000

In India zijn in het afgelopen etmaal 208.921 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Daarmee komt het aantal meldingen weer boven de 200.000 uit. Dinsdag meldde het ministerie nog 196.427 nieuwe coronabesmettingen, het laagste aantal binnen 24 uur sinds 14 april.

Het totale aantal besmettingen in India heeft inmiddels de 27 miljoen bereikt. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen positief getest op Covid-19. Daar werden ruim 33 miljoen mensen positief getest.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen in India als gevolg van het coronavirus steeg de afgelopen 24 uur met 4157. In totaal zijn nu 311.388 mensen overleden. Alleen in de VS en Brazilië zijn meer coronadoden. Brazilië bereikte dinsdag de 450.000 doden.

De Indiase hoofdstad New Delhi meldde zondag dat het vanaf volgende week de lockdown versoepelt als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. New Delhi ging op 20 april in lockdown en sinds enkele weken daalt het aantal besmettingen dat er dagelijks wordt vastgesteld.

06.12 - WHO: Indiase variant coronavirus in al zeker 53 gebieden gevonden

De Indiase variant van het coronavirus is tot nu toe vastgesteld in zeker 53 gebieden. Dat staat in een woensdag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarnaast zegt de organisatie informatie te hebben ontvangen van onofficiële bronnen dat de mutatie in nog eens zeven andere gebieden is aangetroffen.

Coronavariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft veroorzaakt in Zuid-Azië. Eerder was al bekend dat de variant ook in zeker 43 andere landen is waargenomen, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De WHO verklaarde de stam eerder deze maand als „wereldwijde zorg.” Meerdere landen hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land slechts onder strenge voorwaarden binnen.

Oostenrijk weert vanaf 1 juni ook toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, omdat de Indiase coronavariant daar rondgaat. Om dezelfde reden besloot Duitsland vorige week al om alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het VK toe te laten. Zij moeten na aankomst twee weken verplicht in quarantaine.