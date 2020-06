Veroordeelde komiek Bill Cosby kan verder strijden tegen straf

De 82-jarige Cosby zit al bijna twee jaar achter slot en grendel nadat hij was veroordeeld voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in 2004. Hij kreeg een gevangenisstraf van drie tot tien jaar.

Het hof heeft ermee ingestemd twee aspecten van de zaak te herzien die de advocaten van Cosby in hoger beroep hadden aangevochten. Het eerste gaat over het besluit van een rechter om plotseling andere klagers toe te laten, en bewijsmateriaal dat Cosby in het verleden vrouwen de drugs Quaaludes gaf.

En het hof gaat het argument van Cosby onderzoeken dat hij een overeenkomst had met een voormalige aanklager dat hij nooit in de zaak zou worden aangeklaagd. Cosby zegt dat hij daarom ermee instemde te getuigen in de rechtszaak.