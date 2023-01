’Grootste illegale thuiscollectie’ gevonden met botten tot wel 5000 jaar oud

De politie kreeg in november een tip over een mogelijk illegale kunstcollectie in een huis in Gata de Gorgos. Bij de inval van het huis vond de dienst honderden objecten, waaronder botten die zo’n 4 tot 5 duizend jaar oud zijn. Over de beelden was op locatie geen informatie te vinden, waardoor men veronderstelt dat het om een illegale collectie gaat. De verdachte stelt het te hebben gekregen van een overleden familielid, maar kon geen officiële documenten overhandigen.

Deze beelden waren onderdeel van de illegale collectie. Ⓒ Guardia Civil

De verdachte besloot medewerking aan de politie te verlenen. Daardoor konden in een ander huis in Allicante nog eens 350 archeologische vondsten worden geconfisqueerd, waaronder 200 botfragmenten en objecten uit de Romeinse tijd.

In een notitieboek trof de politie aantekeningen aan met daarop de locatie waar de verschillende objecten gevonden zouden zijn. Dit kan helpen bij het identificeren van alle kunstobjecten, aldus de politie. Naar de twee verdachten is een onderzoek gestart. De stukken worden tijdelijk in een museum in Dénia bewaard.