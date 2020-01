Vrouw overleeft week in ingesneeuwde auto in vrieskou

Dat zegt stiefdochter Laura Powell tegen CNN. „Het voelde alsof we gedoemd waren. Dus het is letterlijk een wonder”, aldus de geëmotioneerde Powell. „Ik ben zo opgelucht omdat ze eindelijk weer gegeten heeft en warm en veilig is. We hopen dat we haar snel weer mee naar huis kunnen nemen.”

Dementie

James werd aangetroffen in de ingesneeuwde Toyota 4Runner. Reddingswerkers in een zoekhelikopter spotten het voertuig in de buurt van de afgelegen plaats Butte Meadows. De vrouw was bij bewustzijn maar haar lichaamstemperatuur was ernstig gedaald. Ze wordt momenteel behandeld in het Enloe Medical Center, zo meldt een woordvoerder van de Butte County Sheriff’s Office. Familie vertelde de autoriteiten dat James lijdt aan dementie.

De temperaturen in het gebied daalde de afgelopen week tot onder het vriespunt. Bergwandelingen worden voorlopig dan ook sterk afgeraden, mede omdat er zware sneeuwval wordt verwacht.