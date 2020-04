Besmette ’Zaandam’ nog dolende in de Cariben

Cruiseschip Zaandam vaart door het Panama kanaal.

MIAMI - Het is spannend of de twee Nederlandse cruiseschepen Zaandam en Rotterdam donderdag de haven van Fort Lauderdale bij Miami mogen binnenlopen. De Zaandam, met veel besmette passagiers aan boord, doolt al twee weken rond voor de kust van Latijns-Amerika. Het schip is nergens meer welkom.