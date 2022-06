Komst asielzoekers overvalt Finsterwolde, ouders willen kinderen thuis houden

Premium Columns

In ziekenhuis in Dnipro valt mijn mond toch wel open

Hoe de Oekraïners na ruim drie maanden vechten in de strijd staan? Dat was een van de vragen waarmee ik vorige week weer het oorlogsland in trok. Na de Russische terugtocht bij Kiev, tractoren die Russische tanks wegslepen en de ontzetting van miljoenenstad Charkov, liegt de oorlogsrealiteit er name...