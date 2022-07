Vlaamse piloot is expert in noodlandingen, maar crashte nu zelf

Rik, piloot uit Aalst, zegt het tegen alle leerling-piloten die hij het voorbije decennium opleidde. En dat zijn er veel. Héél veel, zeggen zijn vriendin in de Aero Club Brugge. Hun vliegclub is gevestigd op de vliegbasis in het Oost-Vlaamse Ursel. Iedereen die er aan- of wegvliegt, kent Rik als een ervaren piloot, met honderdduizenden airmiles op de teller.

Boek na eerdere crash

In de vorige eeuw crashte hij al eens met een klein sportvliegtuigje. Het vormde de aanzet, zegt hij, tot het schrijven van I Am Safe, een boek specifiek voor piloten rond veiligheid en ongevallen. „Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en heeft er meerdere prijzen voor gekregen”, zegt een collega-piloot uit de club. Dat laatste klopt. Hij won ooit de General Aviation Safety Award.

De man die zijn grote droom - F16-piloot worden - zag stranden door een klein probleem met zijn rug, geeft zijn leerling-piloten altijd dezelfde basisregels mee in geval van een probleem in de lucht of een noodlanding: „Land zo traag mogelijk. Houd ook de wielen binnen en probeer vlak voor de impact de neus van je vliegtuig weer op te trekken.” De theorie blijkt niet altijd de praktijk.

Vliegtuig of zichzelf redden?

De vlieginstructeur profiteerde vrijdagnamiddag van het stralende weer om zijn witte Dyn’Aero MCR-01 Club nog maar eens van stal te halen. De hele tijd vloog hij wettelijk onder de 15.000 voet, omgerekend onder de maximaal begrensde 450 meter hoogte. Er was geen wolkje te bespeuren;

Boven Brugge liep het plots helemaal fout. Rik stelde lijdzaam vast hoe de koepel van het sportvliegtuigje los zat en moest - net zoals hij het doceert - in een fractie van een seconde beslissen: of een harde noodlanding maken of meteen de parachute trekken. Volgens kenners moet dat absoluut boven de 10.000 voet (omgerekend 300 meter hoogte) gebeuren, anders is het te laat. Het was of zichzelf proberen redden door zijn vliegtuig op te geven of een wanhopige alles of niets poging. Hij koos voor de noodgreep met de parachute.

Alsnog hachelijk verticaal

Meteen verloor het toestel boven de Brugse deelgemeente Sint-Andries snel hoogte, tot verbazing van buurtbewoners die plots enkele doffe knallen hoorden. Op videobeelden is te zien hoe het toestel naar beneden dartelt. Normaal zou de ervaren piloot zijn toestel horizontaal kunnen landen, maar dat kon niet aangezien een lijn van de parachute mogelijk achter de staart vast zou komen te zitten. Een absolute panieksituatie voor een inzittende, zou je denken. De ervaren piloot bleef echter kalm.

Het vliegtuigje, net na de crash. Ⓒ Nieuwsblad

Zelf uit wrak gestapt

Seconden later was de noodlanding een feit. Rik landde verticaal, met de snuit van het vliegtuig pardoes op de grond. Alsof er plots een meteoriet pardoes uit de lucht viel. Het waren onwaarschijnlijke taferelen, met buurtbewoners die niet beseften waar ze zoeven getuige van waren geweest. De ervaren piloot zelf, die je op het filmpje dan toch even kort hoort roepen, stapte vervolgens zelf uit het wrak en inspecteerde de schade.

Enkel een hoofdwond

Terwijl brandweer, politie en ambulance ter plaatse kwamen, probeerde hij langs de kant van de weg enigszins van de schok te bekomen. Wat later stapte hij in de ambulance om in het ziekenhuis een medische check-up te laten doen. Als bij wonder raakte hij slechts lichtgewond: hij kampt met een hersenschudding en een hoofdwonde. Omdat hij door zijn ervaring als instructeur de valsnelheid kon beperken tot een absoluut minimum, valt de medische schade dus mee. „Dat de schade niet groter is, mag gerust een half mirakel genoemd worden”, zegt Brugs korpschef Dirk Van Nuffel.

Verslaving

Het vliegtuigje zelf, klinkt het in de Brugse Aero Club, is klaar voor de schroothoop. „De motor is onherstelbaar geraakt.” Dat piloot Rik dit hachelijke avontuur nog kan navertellen, vinden ze heel al vrij bijzonder. Meer nog, de kans lijkt niet ondenkbaar dat hij snel weer boven Ursel en omstreken vliegt. Of zoals hij zelf zegt tijdens zijn lezingen: „Het is zo’n geweldige sensatie, tien keer zo veel plezier als bij motorrijden. Het is echt verslavend.”