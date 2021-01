’Meerdere kinderen in Bosnië dood door koolmonoxidevergiftiging’

Een koolmonoxidemelder. Ⓒ Politie

In het zuiden van Bosnië zijn tijdens de jaarwisseling zouden zeker acht kinderen omgekomen. Dat gebeurde in een vakantiehuisje in het dorp Tribistovo waar de slachtoffers nieuwjaar vierden. Volgens lokale media overleden ze aan koolmonoxidevergiftiging.