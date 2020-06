Grapperhaus op matje Kamer na demonstratie Amsterdam

PVV-leider Wilders eist tekst en uitleg van de CDA-bewindsman tijdens het wekelijkse vragenuur op dinsdag. De minister reageerde in het pinksterweekend al verontwaardigd op de situatie in de hoofdstad. Het ging volgens hem „alle perken te buiten”.

Terwijl de Nederlandse samenleving nog in de greep wordt gehouden door strenge corona-beperkingen liet GroenLinks-burgemeester Halsema toe dat duizenden mensen naar de Dam kwamen om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. De verplichte anderhalve meter werd massaal geschonden.

Burgemeester Femke Halsema tijdens het protest op de Dam. Ⓒ ANP

Politieke kopstukken in Den Haag vinden het onbegrijpelijk. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: „Maak me niet alleen boos, maar ook heel erg zorgen om de beelden uit Amsterdam. Als iemand daar het virus heeft verspreid, zijn we terug bij af.” D66-fractieleider Rob Jetten vindt dat de overheid moet ingrijpen als mensen zich massaal niet aan de coronaregels houden. Zoals diens partijgenoot Kees Verhoeven opsomt: „Demonstreren is een grondrecht. Maar wel binnen de coronaregels. Mensenmassa = virusverspreiding. Dit erkennen is belangrijk. We moeten samen verder. Demonstranten in quarantaine.”

Als het aan PVV-voorman Geert Wilders ligt, moet Halsema vertrekken uit de Stopera. CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemt de massale bijeenkomst ’compleet gestoord’.