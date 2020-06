Minister had contact met Halsema over demonstratie

Het kabinet heeft bovendien met spoed advies gevraagd aan het RIVM over de gevolgen van de massale demonstratie die op de Dam is gehouden. „Dit was echt niet hoe het had gemoeten”, zei de CDA-bewindsman tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Grapperhaus gaat in het veiligheidsberaad aan de bel trekken om te voorkomen dat burgemeesters op een vergelijkbare manier de teugels laten vieren.

Over een mogelijk ontslag van Halsema, een oproep van PVV-leider Wilders, liet de minister zich niet uit. „Dat is staatsrechtelijk niet aan de orde. De burgemeester is uitleg en verantwoording schuldig aan de gemeenteraad, daar heeft de minister geen rol in. Dat is maar goed ook, in verband met de democratie.”

Grapperhaus zegt contact te hebben gehad met Halsema over de demonstratie. „Mij is iets na vijf uur medegedeeld dat de demonstratie uit de hand liep en dat er niet gehandhaafd zou worden op de anderhalve meter omdat de emoties hoog opliepen. Ik heb laten weten daar begrip voor te hebben.” De minister gaf dus zijn goedkeuring voor niet handhaven. Volgens hem was dat nodig om escalatie te voorkomen.

Burgemeester Femke Halsema tijdens het protest op de Dam. Ⓒ ANP

Volgens de minister werd het hem medegedeeld toen de demonstratie al aan de gang was en uit de hand liep. Hij benadrukte tegenover de Kamer dat het om een lokale afweging gaat. Grapperhaus wil niet oordelen over dat Halsema met een protestbutton op bij de demonstratie stond. „Er gaat nog een brief naar de gemeenteraad, het is niet aan mij om daarover iets te zeggen.”

De demonstratie en het optreden van burgemeester Halsema zorgen voor felle kritiek vanuit de Tweede Kamer. Partijen van links tot rechts trokken fel van leer. „Regels gelden voor iedereen behalve A’dam”, zei Wilders. „Behalve als je van GroenLinks bent, Halsema laat 5000 linkse vriendjes leuzen schreeuwen. Ze heeft lak aan de regels. Dat is een keiharde klap voor mensen die zich aan regels houden.” D66-voorman Jetten is vooral bezorgd over hoe nu verder. „Hoe gaat de minister nu de geest weer in de fles krijgen?”, vraagt hij zich af.