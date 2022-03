Premium Het beste van De Telegraaf

Peperdure vechtscheiding emir van Dubai legt ontluisterende details bloot

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Mohammed bin Rashid al-Maktoum uit Dubai met zijn toenmalig vrouw Haya bint al-Hussein in 2011. Ⓒ ANP / Alamy Limited

TEL AVIV - De steenrijke heerser van Dubai mag de twee kinderen die hij heeft met zijn ex-vrouw Haya bint al-Hussein, de halfzus van de Jordaanse koning Abdullah, niet meer zien. Dat heeft een Britse rechter besloten in wat waarschijnlijk het laatste vonnis is in een langslepende en geruchtmakende juridische strijd tussen de Arabische royals. Tijdens de zaak kwamen ontluisterende details naar buiten over het leven aan het hof.