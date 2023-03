Meerdere gewonden door vechtpartij in Leeuwarden

De politie werd in eerste instantie gewaarschuwd over een schietpartij op de Hooidollen. Ter plaatse troffen agenten een grote groep mensen aan, en bleek sprake van een vechtpartij tussen meerdere personen. Er is niet geschoten, aldus de politie. Wel is er mogelijk gedreigd met een vuurwapen.

Een 43-jarige man uit Leeuwarden werd volgens de politie meteen aangehouden. Een tweede verdachte bleek zich te verschuilen in een tuin. Deze 40-jarige man uit Leeuwarden werd na een korte zoekactie aangehouden. Hij was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Ook in ieder geval twee andere personen raakten gewond, aldus de politie.

Wat er precies is gebeurd op de Hooidollen wordt nog uitgezocht. De verdachten zullen worden verhoord en hun betrokkenheid wordt onderzocht.