Schutter Philadelphia na ruim 5 uur opgepakt

Bij een inval van de narcoticabrigade in een appartementencomplex eerder op woensdag, vluchtte de man in eerste instantie weg en begon daarna op de agenten te schieten. Vier van hen verschansten zich in de woning, waarvoor een huiszoekingsbevel was uitgegeven, en zochten daar met anderen dekking.

De schutter begon daarop op agenten op straat te schieten, waarbij er zes werden geraakt. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis, maar geen van hen is in levensgevaar. De schutter verschool zich daarna urenlang in een woning en bleef schieten op de politie.

Na een impasse van meer dan drie uur wist een gespecialiseerde eenheid van de politie de agenten die nog in het huis zaten te bevrijden. Het duurde uiteindelijk nog een paar uur eer de schutter besloot zich over te geven.